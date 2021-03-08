На выборах президента Конфедерации африканского футбола остался один кандидат

Единственным кандидатом на пост президента Конфедерации африканского футбола остался миллиардер из ЮАР Потрис Мотсепе, сообщает AP.

На этот пост также претендовали: Огустин Сеньор (Сенегал), Жак Анума (Кот-д'Ивуар) и Ахмед Яхья (Мавритания). Но все они отказались от своих притязаний на президентский пост и поддержали Мотсепе.

Его кандидатуру также поддержал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ожидается, что Сеньор и Яхья станут вице-президентами организации, а Анума станет советником Мотсепе.

59-летний Мотсепе является зятем президента ЮАР Сирила Рамапоса.