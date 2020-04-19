Команда «Ухань» вернулась в свой город спустя 104 дня

Футболисты китайского клуба «Ухань» вернулись в город, где базируется команда, проведя более трех месяцев за его пределами из-за эпидемии коронавируса, которая началась как раз в Ухани. Как сообщает AFP, к тренировкам «Ухань» вернется на следующей неделе.

Приехавших в Ухань футболистов встречали десятки болельщиков, игрокам вручали цветы. Команда покинула город 2 января для подготовки к сезону, поэтому эпидемия застала ее за пределами Китая. Из-за ограничительных мер против распространения коронавируса команда не могла вернуться в родной город и провела за его пределами, сначала в Испании, а потом в Шэньчжэне, 104 дня. Когда обстановка в Ухани стабилизировалась, команде разрешили вернуться в город.