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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Команда Хави не смогла выйти в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

04:55
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«Аль-Садд» проиграл «Аль-Нассру» в матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов (1:2). Команда, которую тренирует Хави, заняла второе место в группе D и не попала в плей-офф.

В этом сезоне «Аль-Садд» с Хави выиграл в Катаре все национальные турниры: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Эмира.

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