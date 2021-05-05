Президент ФИФА заявил о желании ввести потолок зарплат в футболе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о необходимости реформ в футболе.

«В 2000-х стало ясно, что финансовое положение большого количества клубов в Европе стало невыносимым. Из-за долгов и ежегодного дефицита финансирования они пришли к катастрофе в среднесрочной перспективе», — цитирует Инфантино Onze Mondial со ссылкой на L'Equipe.

Он считает, что введенные правила финансового фэйр-плей могли быть несовершенны, но принесли результат. По этим правилам клубы не должны тратить больше, чем зарабатывают. Расходы на инфраструктуру не учитываются.

«ФИФА находится в процессе пересмотра трансферной системы, потому что пора оказать конкретную помощь клубам и игрокам», — добавил Инфантино.

По его словам, в ФИФА рассматривают вариант с введением ограничений на размер заработной платы, так называемый «полоток» зарплат. Такая система уже работает в других видах спорта.