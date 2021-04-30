Умер бывший капитан сборной Китая по футболу Чжан Эньхуа

Бывший защитник сборной Китая по футболу Чжан Эньхуа скончался в возрасте 48 лет, информирует Xinhua News Agency. Причины смерти не называются.

Чжан Эньхуа был капитаном на чемпионате мира 2002 года в Японии и Корее. Всего за сборную он провел 62 матча и забил семь голов.

Он также выступал за китайский клуб «Далянь Шидэ». В 2000 году он в течение трех месяцев выступал в аренде за английский «Гримсби Таун».