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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Умер бывший капитан сборной Китая по футболу Чжан Эньхуа

09:51

Бывший защитник сборной Китая по футболу Чжан Эньхуа скончался в возрасте 48 лет, информирует Xinhua News Agency. Причины смерти не называются.

Чжан Эньхуа был капитаном на чемпионате мира 2002 года в Японии и Корее. Всего за сборную он провел 62 матча и забил семь голов.

Он также выступал за китайский клуб «Далянь Шидэ». В 2000 году он в течение трех месяцев выступал в аренде за английский «Гримсби Таун».

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