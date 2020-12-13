«Коламбус Крю» стал чемпионом МЛС, обыграв в финале «Сиэтл Сондерс»
06:38
«Коламбус Крю» в финале Кубка МЛС обыграл «Сиэтл Сондерс» со счетом 3:0.
Дубль на счету Лукаса Селараяна, еще один гол забил Деррик Этьенн.
Таким образом, «Коламбус Крю» стал чемпионом МЛС-2020. Для команды из Колумбуса это второе чемпионство — первое было завоевано в 2008 году.
We are a Community club.— x — Columbus Crew SC (@ColumbusCrewSC) December 13, 2020
We are Columbus Crew.
WE ARE MLS CHAMPIONS. pic.twitter.com/7Rqw2mpGaK
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