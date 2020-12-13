«Коламбус Крю» стал чемпионом МЛС, обыграв в финале «Сиэтл Сондерс»

«Коламбус Крю» в финале Кубка МЛС обыграл «Сиэтл Сондерс» со счетом 3:0.

Дубль на счету Лукаса Селараяна, еще один гол забил Деррик Этьенн.

Таким образом, «Коламбус Крю» стал чемпионом МЛС-2020. Для команды из Колумбуса это второе чемпионство — первое было завоевано в 2008 году.