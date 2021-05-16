Капитан «Селтика» покинул команду после 14 лет в клубе

Капитан «Селтика» Скотт Браун объявил что покидает клуб, в котором провел 14 лет.

«Мне нужен новый вызов в карьере. Клуб предложил мне новый контракт, но я принял решение попробовать себя в другой команде. Благодарю «Селтик» за то время, что я провел в команде. Это было потрясающе», — приводит слова Брауна Daily Record.

35-летний Браун завоевал с клубом из Глазго 22 трофея.