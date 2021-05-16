Капитан «Селтика» покинул команду после 14 лет в клубе
08:31
Капитан «Селтика» Скотт Браун объявил что покидает клуб, в котором провел 14 лет.
«Мне нужен новый вызов в карьере. Клуб предложил мне новый контракт, но я принял решение попробовать себя в другой команде. Благодарю «Селтик» за то время, что я провел в команде. Это было потрясающе», — приводит слова Брауна Daily Record.
35-летний Браун завоевал с клубом из Глазго 22 трофея.
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