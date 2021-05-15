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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Алаба помог родному клубу избежать банкротства

16:35
Давид Алаба. Фото Reuters
Давид Алаба. Фото Reuters
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Защитник «Баварии» и сборной Австрии оказал помощь венской «Аустрии», сообщает Kurier.

Алаба стал владельцем двух процентов акций клуба, который находится на грани банкротства. В общей сложности футболист заплатил 500 тысяч евро. Ожидается, что данное вложение поможет «Аустрии» привлечь новых инвесторов.

Алаба с 2002 по 2008 год выступал за юношеские команды «Аустрии», после чего пополнил ряды «Баварии».

Давид Алаба по окончании текущего сезона покинет ряды «Баварии», так как истечет срок действия его контракта с клубом.

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