Алаба помог родному клубу избежать банкротства
16:35
Защитник «Баварии» и сборной Австрии оказал помощь венской «Аустрии», сообщает Kurier.
Алаба стал владельцем двух процентов акций клуба, который находится на грани банкротства. В общей сложности футболист заплатил 500 тысяч евро. Ожидается, что данное вложение поможет «Аустрии» привлечь новых инвесторов.
Алаба с 2002 по 2008 год выступал за юношеские команды «Аустрии», после чего пополнил ряды «Баварии».
Давид Алаба по окончании текущего сезона покинет ряды «Баварии», так как истечет срок действия его контракта с клубом.
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