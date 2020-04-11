Игроки «Селтика» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

«Селтик» объявил, что игроки и сотрудники согласились на значительное сокращение заработной платы, чтобы защитить клуб в условиях неопределенности, вызванной пандемией коронавируса. Команда лидирует в чемпионате Шотландии с 13-очковым отрывом от «Рейнджерс».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 10 на 11 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 690 497 человек. Умерших — 102 399, выздоровевших — 375 321.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется