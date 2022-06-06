Игроки сборной Канады: «Канадская футбольная ассоциация проявила неуважение к нашей команде»

Футболисты сборной Канады опубликовали обращение к Канадской футбольной ассоциации 5 июня перед товарищеским матчем против Панамы, в котором рассказали о своих требованиях.

«Пришло время встать на защиту будущего футбола в Канаде. Мы хотим работать вместе с нашей организацией, но отношения были натянутыми в течение многих лет. Сейчас Канадская футбольная ассоциация проявила неуважение к нашей команде и поставила под угрозу наши усилия по повышению стандартов и эффективному развитию игры в Канаде», — цитирует TSN обращение игроков.

Футболисты сборной Канады отказались проводить воскресный товарищеский матч против Панамы за несколько часов до начала игры. Игроки требуют сменить руководство Канадской футбольной ассоциации и выплатить компенсацию на расходы в виде 40% призовых за участие в чемпионате мира по футболу в Катаре.