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Президент Канадской футбольной ассоциации Бонтис отказался выполнять требования игрок сборной Канады

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Президент Канадской футбольной ассоциации Ник Бонтис отказался выполнять требования футболистов сборной Канады о смене руководства ассоциации и выплате компенсации в виде 40% призовых за участие в чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Моя работа в качестве президента — это ответственность за функционирование организации, не только за последние 120 лет, что она существует, но и за следующие 100 лет, которые мы будем жить. Я не могу принять предложение, которое поставит нашу организацию в тяжелое финансовое положение», — цитирует TSN Бонтиса.

Футболисты сборной Канады отказались проводить воскресный товарищеский матч против Панамы за несколько часов до начала игры. Команда впервые за 36 лет вышла в групповой этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре. Соперниками канадцев станут Бельгия, Хорватия и Марокко.

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