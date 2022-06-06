Сборная Канады отказались выходить на товарищеский матч против Панамы из-за разногласий с федерацией

Футболисты сборной Канады отказались проводить воскресный товарищеский матч против Панамы за несколько часов до начала игры из-за финансового спора с Канадской футбольной ассоциацией (Canada Soccer), сообщает в социальных сетях журналист TSN Рик Уэстхед.

Конфликт между игроками и ассоциацией начался из-за предложенного им нового трудового соглашения. Игроки требуют пересмотреть контракты на телетрансляции и спонсорство, а также подписать равноправное соглашение с женской командой.

Сборная Канады впервые за 36 лет вышла в групповой этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре. Соперниками команды станут Бельгия, Хорватия и Марокко.