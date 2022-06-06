Футбол
Другие
«Пас из-за границы»
Новости
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 10:10

Сборная Канады отказались выходить на товарищеский матч против Панамы из-за разногласий с федерацией

Читать «СЭ» в

Футболисты сборной Канады отказались проводить воскресный товарищеский матч против Панамы за несколько часов до начала игры из-за финансового спора с Канадской футбольной ассоциацией (Canada Soccer), сообщает в социальных сетях журналист TSN Рик Уэстхед.

Конфликт между игроками и ассоциацией начался из-за предложенного им нового трудового соглашения. Игроки требуют пересмотреть контракты на телетрансляции и спонсорство, а также подписать равноправное соглашение с женской командой.

Сборная Канады впервые за 36 лет вышла в групповой этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре. Соперниками команды станут Бельгия, Хорватия и Марокко.

Сборная Канады по футболу
1
1
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нестор Лоренсо возглавил сборную Колумбии

Игроки сборной Канады: «Канадская футбольная ассоциация проявила неуважение к нашей команде»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости