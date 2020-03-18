«Хартс» предложил игрокам и персоналу сократить зарплату вдвое

Шотландский «Хартс» предложил игрокам и персоналу клуба сократить зарплату на 50 процентов из-за экономического удара, который последовал вследствие пандемии коронавируса и отмены спортивных мероприятий. Как сообщает ВВС, в клубе считают, что потери «Хартса» из-за вируса составят около 1 миллиона фунтов стерлингов. В своем заявлении «Хартс» подчеркивает, что сокращение зарплаты позволит сохранить рабочие места и избежать увольнений.

Пониженная зарплата будет начисляться с апреля. Тем же, кто не согласится на 50-процентное сокращение зарплаты, будет предложено разорвать контракт.

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