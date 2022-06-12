Фабио Каннаваро может возглавить «Галатасарай» или сборную Польши

Обладатель «Золотого мяча» в 2006 году Фабио Каннаваро продолжает искать себе рабочее место в европейском футболе после того, как какое-то время проработал в Азии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Теперь у него есть два реальных варианта — это возглавить турецкий «Галатасарай», а также сборная Польши.

Ранее сообщалось, что Каннаваро может возглавить «Эспаньол». Последней командой итальянца был китайский «Гуанчжоу», который он покинул в сентябре 2021 года.