Фабио Каннаваро может возглавить «Эспаньол»

Обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро может возглавить испанский клуб. Последней командой специалиста был китайский «Гуанчжоу», который он покинул в сентябре 2021 года.

Как сообщает El Mundo Deportivo, Фабио может стать новым тренером «Эспаньола». По завершении сезона клуб покинет Висенте Морено и спортивный директор Франсиско Руфете. Президент «Эспаньола», китайский предприниматель Чень Яньшэн, хочет видеть Каннаваро во главе команды.

«Эспаньол» занимает 14-е место в ла лиге, набрав 39 очков в 34 матчах команды.