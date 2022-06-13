Голкипер сборной Кот-д'Ивуара дисквалифицирован на 1,5 года за употребление триметазидина

Голкипер сборной Кот-д'Ивуара Сильвен Гбоуо получил полтора года дисквалификации за употребление допинга, сообщает пресс-служба ФИФА.

В допинг-пробе 33-летнего футболиста, сданной 16 ноября 2021 года после отборочного матча ЧМ-2022 против Камеруна (0:1), обнаружен триметазидин.

Срок дисквалификации футболиста отсчитывается с 23 декабря 2021 года, так как до этого он был временно отстранен от соревнований.

Гбоуо выступает в Эфиопии за клуб «Уольките Сити». Он также провел за сборную Кот-д'Ивуара 65 матчей.