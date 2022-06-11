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Бывший полузащитник сборной Нидерландов сравнил себя с Месси и Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер заявил, что мог добиться гораздо большего в своей карьере

«Я мог быть, как Месси или Роналду. Мне просто не хотелось, — заявил голландец в интервью Джанлуке ди Марцио. — Я наслаждался жизнью и мог пить вино за обедом. Лео и Криштиану другие, они пошли на большие жертвы. Меня все устраивало, так как моя карьера была восхитительной».

38-летний хавбек объявил о завершении карьеры в августе 2019 года. Снейдер является двукратным чемпионом Нидерландов, чемпионом Испании, Италии и Турции, победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Нидерландов он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Уэсли Снайдер
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