Бывший полузащитник сборной Нидерландов сравнил себя с Месси и Криштиану Роналду

Бывший полузащитник «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер заявил, что мог добиться гораздо большего в своей карьере

«Я мог быть, как Месси или Роналду. Мне просто не хотелось, — заявил голландец в интервью Джанлуке ди Марцио. — Я наслаждался жизнью и мог пить вино за обедом. Лео и Криштиану другие, они пошли на большие жертвы. Меня все устраивало, так как моя карьера была восхитительной».

38-летний хавбек объявил о завершении карьеры в августе 2019 года. Снейдер является двукратным чемпионом Нидерландов, чемпионом Испании, Италии и Турции, победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Нидерландов он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.