Главного тренера «Бенфики» обвинили в плохом отношении к игрокам

Уилл Дантас, агент новичка донецкого «Шахтера» Педриньо, обвинил главного тренера «Бенфики» в плохом отношении к игрокам.

«Жезуш плохо относится ко всем, и это касается не только Педриньо. Игроки не рассказывают об этом, потому что боятся, но это правда.

Если это зависит от меня и Педриньо, он больше никогда не будет играть под руководством этого тренера. Я гарантирую. Тренер не может относиться к спортсмену так, как Жезуш относился к нему.

Вот почему я попросил президента продать игрока или даже отдать в аренду, потому что с Жезушем следующий год был бы еще одной задержкой в карьере парня», — сказал агент в интервью Desporto Ao Minuto.