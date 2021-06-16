Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Главного тренера «Бенфики» обвинили в плохом отношении к игрокам

21:44
Теги:

Уилл Дантас, агент новичка донецкого «Шахтера» Педриньо, обвинил главного тренера «Бенфики» в плохом отношении к игрокам.

«Жезуш плохо относится ко всем, и это касается не только Педриньо. Игроки не рассказывают об этом, потому что боятся, но это правда.

Если это зависит от меня и Педриньо, он больше никогда не будет играть под руководством этого тренера. Я гарантирую. Тренер не может относиться к спортсмену так, как Жезуш относился к нему.

Вот почему я попросил президента продать игрока или даже отдать в аренду, потому что с Жезушем следующий год был бы еще одной задержкой в карьере парня», — сказал агент в интервью Desporto Ao Minuto.

Читайте также

Уэльс обыграл Турцию в матче Евро-2020
Какие пять знаков зодиака могут похвастаться сверх интуицией
Поэт Василий Бородин покончил с собой в Москве
Загадочно пропавших супругов-рыбаков в Приморье нашли мертвыми

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд