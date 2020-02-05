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Иммобиле против Роналду — кому достанется «Золотая бутса»?

17:32
Криштиану Роналду (слева) и Чиро Иммобиле. Фото AFP
Криштиану Роналду (слева) и Чиро Иммобиле. Фото AFP
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Подведены промежуточные итоги конкурса бомбардиров, который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс»

Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» набрал уже 50 баллов, забив 25 мячей в чемпионате Италии. Гонку за ним устроил Криштиану Роналду, отличавшийся в серии А на протяжении девяти матчей. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока только 12-й.

Из первой десятки выбыл новичок ЦСКА Илья Шкурин, занимающий сегодня 11-ю строчку. По правилам конкурса баллы начисляются только за те голы, что забиты в ходе чемпионата или чемпионатов в рамках одного сезона (как, к примеру, у Эрлина Холанна). А в случае со Шкуриным, если он начнет отличаться в играх за красно-синих, речь пойдет о фактически двух разных сезонах, проводящихся по разным схемам («весна-осень» и «осень-весна»). Потому его результативные действия в российской премьер-лиге будут считаться отдельно.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Чиро Иммобиле

«Лацио»

Италия

25

2

50

2. Роберт Левандовски

«Бавария»

Германия

22

2

44

3. Тимо Вернер

«Лейпциг»

Германия

20

2

40

4. Эрлин Холанн

«Зальцбург»

Австрия

16

1,5

24+14=38

«Боруссия Д»

Германия

7

2

Криштиану Роналду

«Ювентус»

Италия

19

2

38

6. Джейми Варди

«Лестер»

Англия

17

2

34

7. Серхио Агуэро

«Манчестер Сити»

Англия

16

2

32

Ромелу Лукаку

«Интер»

Италия

16

2

32

9. Эрик Сорга

«Флора»

Эстония

31

1

31

10. Виссам Бен Йеддер

«Монако»

Франция

15

2

30

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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