Иммобиле против Роналду — кому достанется «Золотая бутса»?
Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» набрал уже 50 баллов, забив 25 мячей в чемпионате Италии. Гонку за ним устроил Криштиану Роналду, отличавшийся в серии А на протяжении девяти матчей. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока только 12-й.
Из первой десятки выбыл новичок ЦСКА Илья Шкурин, занимающий сегодня 11-ю строчку. По правилам конкурса баллы начисляются только за те голы, что забиты в ходе чемпионата или чемпионатов в рамках одного сезона (как, к примеру, у Эрлина Холанна). А в случае со Шкуриным, если он начнет отличаться в играх за красно-синих, речь пойдет о фактически двух разных сезонах, проводящихся по разным схемам («весна-осень» и «осень-весна»). Потому его результативные действия в российской премьер-лиге будут считаться отдельно.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Чиро Иммобиле
|
«Лацио»
|
Италия
|
25
|
2
|
50
|
2. Роберт Левандовски
|
«Бавария»
|
Германия
|
22
|
2
|
44
|
3. Тимо Вернер
|
«Лейпциг»
|
Германия
|
20
|
2
|
40
|
4. Эрлин Холанн
|
«Зальцбург»
|
Австрия
|
16
|
1,5
|
24+14=38
|
«Боруссия Д»
|
Германия
|
7
|
2
|
|
Криштиану Роналду
|
«Ювентус»
|
Италия
|
19
|
2
|
38
|
6. Джейми Варди
|
«Лестер»
|
Англия
|
17
|
2
|
34
|
7. Серхио Агуэро
|
«Манчестер Сити»
|
Англия
|
16
|
2
|
32
|
Ромелу Лукаку
|
«Интер»
|
Италия
|
16
|
2
|
32
|
9. Эрик Сорга
|
«Флора»
|
Эстония
|
31
|
1
|
31
|
10. Виссам Бен Йеддер
|
«Монако»
|
Франция
|
15
|
2
|
30
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)