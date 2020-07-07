«Чем мы сильнее, тем больше камней на нашем пути». «Спортинг» раскритиковал ВАР после ничьей с «Морейренси»

«Спортинг» выступил с официальным заявлением после ничьей против «Морейренси» в матче 30-го тура чемпионата Португалии (0:0). Лиссабонский клуб недоволен работой ВАР во время встречи.

«3 минута: пенальти на Джоване Кабрале. Тиагу Мартинш и Жорже Соуза этого не видели.

49 минута отсутствует вторая желтая карточка Абду Конте. Тиагу Мартинш не увидел момент.

92 минута: грубый фол на Себастьяне Коатесе в штрафной «Морейренси». Тиагу Мартинш не видит. Жорже Соуза сигнализирует, но Тиагу Мартинш все еще не видит.

Победной серии «Спортинга» было достаточно судьям, чтобы совершать необъяснимые ошибки. Мы уже знаем, что чем мы сильнее, тем больше камней будет на нашем пути. Сегодня это был один из тех дней, но мы будем продолжать идти по нашему пути и становиться все сильнее и сильнее", — говорится в пресс-релизе.