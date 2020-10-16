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Cабалета объявил о завершении карьеры

17:12
Пабло Сабалета. Фото Reuters
Пабло Сабалета. Фото Reuters
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Защитник Пабло Cабалета в Twitter объявил о завершении игровой карьеры.

35-летний аргентинец выступал за «Сан-Лоренсо», «Эспаньол», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». В составе «горожан» Сабалета стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

В составе сборной Аргентины Сабалета провел 58 матчей, стал олимпийским чемпионом-2008 и финалистом ЧМ-2014.

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