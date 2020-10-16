Cабалета объявил о завершении карьеры
Защитник Пабло Cабалета в Twitter объявил о завершении игровой карьеры.
35-летний аргентинец выступал за «Сан-Лоренсо», «Эспаньол», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». В составе «горожан» Сабалета стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.
В составе сборной Аргентины Сабалета провел 58 матчей, стал олимпийским чемпионом-2008 и финалистом ЧМ-2014.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.