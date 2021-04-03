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Бывший игрок сборной Колумбии получил 11 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

20:41
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Бывший полузащитник сборной Колумбии по футболу Джон Виафара приговорен в США к 11 годам тюрьмы за наркоторговлю, сообщает PM News.

Суд Техаса признал 42-летнего Виафару виновным в участии в контрабанде наркотических средств из США в Колумбию через Мексику.

В ходе футбольной карьеры Виафара поиграл за множество разных клубов, в частности за английские «Портсмут» и «Саутгемптон». За сборную Колумбии Джон, игравший на позиции опорного полузащитника, провел 34 матча матча в период с 2003 по 2010 год.

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