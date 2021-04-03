Бывший игрок сборной Колумбии получил 11 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
Бывший полузащитник сборной Колумбии по футболу Джон Виафара приговорен в США к 11 годам тюрьмы за наркоторговлю, сообщает PM News.
Суд Техаса признал 42-летнего Виафару виновным в участии в контрабанде наркотических средств из США в Колумбию через Мексику.
В ходе футбольной карьеры Виафара поиграл за множество разных клубов, в частности за английские «Портсмут» и «Саутгемптон». За сборную Колумбии Джон, игравший на позиции опорного полузащитника, провел 34 матча матча в период с 2003 по 2010 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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