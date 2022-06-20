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Сегодня, 22:44

ФИФА и World Athletics пересмотрят правила по допуску трансгендеров к соревнованиям

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам, сообщает Reuters.

В настоящее время ФИФА пересматривает свои правила гендерного отбора в консультации с заинтересованными экспертами.

Также отмечается, что совет World Athletics обсудит изменение правил в конце года.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.

ФИФА
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