ФИФА и World Athletics пересмотрят правила по допуску трансгендеров к соревнованиям

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам, сообщает Reuters.

В настоящее время ФИФА пересматривает свои правила гендерного отбора в консультации с заинтересованными экспертами.

Также отмечается, что совет World Athletics обсудит изменение правил в конце года.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.