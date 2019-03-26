Бывший игрок "Спартака" арестован за вождение в пьяном виде. Он ехал со скоростью 205 км/ч

Бывший защитник "Спартака" Габриэл Тамаш был задержан в Израиле за вождение автомобиля в пьяном виде, сообщает Digisport. Футболист ехал по шоссе со скоростью 205 км/ч, а содержание алкоголя в его крови превысило норму в три раза. Он был помещен под стражу полицией Петах-Тиквы, арест продлится по меньшей мере до среды.

По данным издания, в контракте Тамаша с нынешним клубом - "Хапоэлем" из Хайфы - был прописан пункт касательно алкоголя. В случае нарушения режима румына ждут серьезные санкции, вплоть до разрыва контракта.

35-летний Тамаш - основной защитник "Хапоэля", за который выступает с 2017 года. Цвета "Спартака" он защищал с 2004 по 2005 год с перерывами.