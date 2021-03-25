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«Пас из-за границы»
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«Бенфика» договорилась с Диегу Костой

07:41

Нападающий Диегу Коста близок к тому, чтобы летом присоединиться к «Бенфике». Как сообщает Mundo Deportivo, между клубом и форвардом достигнута принципиальная договоренность.

32-летний испанец в январе расторг контракт с «Атлетико» и до сих пор является свободным агентом. Он играл за мадридский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей и забил 2 мяча.

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