«Бенфика» договорилась с Диегу Костой
07:41
Нападающий Диегу Коста близок к тому, чтобы летом присоединиться к «Бенфике». Как сообщает Mundo Deportivo, между клубом и форвардом достигнута принципиальная договоренность.
32-летний испанец в январе расторг контракт с «Атлетико» и до сих пор является свободным агентом. Он играл за мадридский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей и забил 2 мяча.
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