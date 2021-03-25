«Фенербахче» хочет заполучить Йоахима Лева

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после ухода из национальной команды может продолжить карьеру в Турции. По информации Bild, «Фенербахче» заинтересован в приглашении 61-летнего специалиста.

Как сообщалось ранее, Йоахим Лев покинет пост главного тренера национальной команды Германии после Евро-2020. Он руководит немцами с 2006 года. Под его руководством Германия выиграла ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017, а также взяла серебро Евро-2008 и бронзу ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016.

В этом сезоне «Фенербахче» тренирует Эрол Булут. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции.