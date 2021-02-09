В смерти Марадоны обвинили еще троих человек

В Аргентине продолжается расследование дела о смерти бывшего футболиста Диего Марадоны, в ходе которого появилось трое новых подозреваемых, сообщает Marca.

В смерти чемпиона мира обвинили психолога Карлоса Диаса, работавшего с Марадоной за месяц до его смерти, медсестру Дайану Гисела Мадрид и медбрата Рикардо Алмирона.

Несколько дней назад начали расследовать причастность к смерти легенды аргентинского футбола врача Леопольдо Луке и психиатра Агустины Косачов.

25 ноября 2020 года Марадона скончался из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.