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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В смерти Марадоны обвинили еще троих человек

16:35
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В Аргентине продолжается расследование дела о смерти бывшего футболиста Диего Марадоны, в ходе которого появилось трое новых подозреваемых, сообщает Marca.

В смерти чемпиона мира обвинили психолога Карлоса Диаса, работавшего с Марадоной за месяц до его смерти, медсестру Дайану Гисела Мадрид и медбрата Рикардо Алмирона.

Несколько дней назад начали расследовать причастность к смерти легенды аргентинского футбола врача Леопольдо Луке и психиатра Агустины Косачов.
25 ноября 2020 года Марадона скончался из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.

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