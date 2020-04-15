Агент ван де Бека заявил, что из-за коронавируса не знает, где игрок продолжит карьеру

Агент полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека Гвидо Альберс заявил, что переход 22-летнего голландца в один из крупных европейских клубов под вопросом из-за пандемии коронавируса. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

— Что будет с Донни? Пока никто не знает, — приводит Mundo Deportivo слова Альберса. — Да, интерес к нему со стороны многих команд сохраняется, посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель. Некоторые вещи я не могу раскрывать из-за конфиденциальности. К тому же, ситуация во многих клубах изменилась из-за коронавируса, так что нам нужно внимательно следить за обстановкой.

На счету ван де Бека 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего голландца в 44 миллиона евро.