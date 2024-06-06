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Сегодня, 13:35

Радулов — в «Локомотиве»! Спорное подписание и для игрока, и для клуба

Александр Радулов стал игроком ярославского «Локомотива»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист «Ак Барса» Александр Радулов.
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Нет гарантий, что Александр впишется в систему команды Игоря Никитина.

Александр Радулов все-таки нашел работу. Более того, решение самое неочевидное из всех вариантов, даже самых фантастических. Контракт с «Локомотивом» — на первый взгляд очень странное решение как игрока, так и клуба. Хотя отчасти можно понять, чем руководствовался Игорь Никитин.

После того как ярославцы в четырех матчах проиграли финальную серию «Металлургу», главный тренер был разочарован тем, что никто в команде в нужный момент не сумел «встать на баррикады». Да и некому было, учитывая травму Максима Шалунова. В команде остались хорошие ребята, которые умеют выполнять задание, но в самых важных встречах нужен кураж, энергетика.

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И потому летом в клубе искали тех, кто мог бы в важный момент взять на себя ответственность. Правда, искали странно. Вроде бы договорились с Михаилом Григоренко. Предложили приличную зарплату, но в последний момент передумали и отказались от хоккеиста, который был готов играть за ярославский клуб. Может быть, посчитали, что Григоренко из тех, кто в нужный момент не сможет взбодрить.

Радулов, конечно, по характеру совсем другой. Он и в раздевалке может покричать, и на скамейке разбудить спящих, и на льду растормошить соперника. Только всего этого не было в последнем сезоне за «Ак Барс». И хотя Билялетдинов ему ничего не запрещал, эффекта никакого не было. Александр стал играть плохо, чувствовал это, да и общее состояние команды находилось на таком уровне, что нужно было шесть таких, как Александр.

Хоккеист "Ак Барса" Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но чем система Игоря Никитина отличается от системы Билялетдинова? На самом деле многим. Тот же Никитин старается расслабить своих игроков, только общая атмосфера клуба подавляет все эмоции хоккеистов. Там так принято. Главный тренер может стараться сколько угодно, но когда вокруг такие руководители, как Юрий Лукин и Юрий Яковлев со своим влиянием, особо не разгонишься.

Может быть, Александр и попытается. Он уже будет скорее играющим тренером, чем хоккеистом, но не в общепринятом смысле. С него тоже будут требовать результат, но нужен он Никитину не столько для того, чтобы решать самому в нужные моменты, а чтобы повысить шансы, что это удастся другим. И чтобы хоккеисты даже не думали, что поражение — это нормально.

При этом остается риск, что такая сделка не сработает. И огромный. Александр, конечно, захочет больше игрового времени, не согласится обойтись без первого большинства, он из тех ветеранов, кто не чувствует, что сильно сдал, и верит, что в каких-то проблемах виноваты все вокруг, а не он. И это было заметно в «Ак Барсе». Вы думаете, просто так плохо играли с ним Илья Сафонов и Дмитрий Кателевский? Конечно же, нет. Да, такие ребята, как Дмитрий Воронков, вообще не обращали внимание на постоянное ворчание Радулова, но не все настолько отстраненные.

&laquo;Металлург&raquo; выигрывает третий матч в&nbsp;финальной серии с &laquo;Локомотивом&raquo;. Финал Кубка Гагарина — серия кошмаров. И виноват в этом только «Локомотив»

А что с центрами в Ярославле? Шалунов пока официально не подписан, но он и не играет в стиле Радулова — при этом это пока единственный сколько-нибудь подходящий вариант для Александра. Георгий Иванов и Павел Красковский вряд ли как-то помогут раскрыться Радулову. Есть Денис Алексеев, которого Игорь Никитин ставит на фланг, и молодежь, которой рано играть с таким монстром. Так что клубу надо искать иностранного центра, причем весьма искушенного.

Что касается зарплаты в 70 миллионов рублей, то у «Локомотива» была возможность потратиться на дорогого игрока — есть и деньги, и место под потолком. Стали ли ярославцы ближе к Кубку Гагарина? Не особо. Наоборот, они ошибаются в Радулове и его нынешних способностях. Его же мотивация понятная — всех удивить.

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
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Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
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3. Динамо Мн - Динамо М
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4. Динамо Мн - Динамо М
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5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
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3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
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4 - 5
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4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
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4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
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4. Автомобилист - Ак Барс
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5. Ак Барс - Автомобилист
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1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
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4. Трактор - Сал. Юлаев
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5. Сал. Юлаев - Трактор
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24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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