Тошич: «В России я играл только за ЦСКА, и не хочется думать о других командах»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что не планирует завершать карьеру после ухода из греческой «Ламии».

«У меня все отлично. Мой контракт с «Ламией» заканчивается 30 июня. Пока еще не определился, где продолжу карьеру. Посмотрим, трансферное окно только начинается. Силы есть, поэтому хочу играть дальше.

Знаете, мне уже 37 лет. Если и поступит предложение из России, то, скорее всего, в другой роли. Я много раз говорил и повторю, что в России я играл только за ЦСКА, и не хочется думать о других командах», — цитирует Metaratings.ru Тошича.