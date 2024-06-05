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«Пас из-за границы»

Сегодня, 02:53

Тошич: «В России я играл только за ЦСКА, и не хочется думать о других командах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что не планирует завершать карьеру после ухода из греческой «Ламии».

«У меня все отлично. Мой контракт с «Ламией» заканчивается 30 июня. Пока еще не определился, где продолжу карьеру. Посмотрим, трансферное окно только начинается. Силы есть, поэтому хочу играть дальше.

Знаете, мне уже 37 лет. Если и поступит предложение из России, то, скорее всего, в другой роли. Я много раз говорил и повторю, что в России я играл только за ЦСКА, и не хочется думать о других командах», — цитирует Metaratings.ru Тошича.

Источник: https://metaratings.ru/news/toshich-ya-ne-planiruyu-zavershat-kareru-v-rossii-dlya-menya-est-tolko-cska-369681/
Зоран Тошич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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