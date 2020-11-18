14 игроков «Риги» заразились коронавирусом

«Рига» в Twitter сообщил о вспышке коронавируса в команде.

«Мы получили результаты теста на коронавирус, и, к сожалению, в клубе 16 положительных случаев, 14 из которых — у игроков. Мы предоставим дополнительные комментарии в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба.

«Рига» после 25 матчей занимает первое место в чемпионате Латвии, имея в активе 69 очков. С февраля по ноябрь 2020 года столичный клуб возглавлял экс-наставник «Краснодара» и «Спартака» Олег Кононов.