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Сегодня, 14:47

Журова прокомментировала повышение возрастного ценза в фигурном катании

Анна Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала повышение возрастного ценза в фигурном катании.

«Я не вижу здесь политической подоплеки. Другие страны начали возмущаться еще давно и не из-за того, что сейчас происходит. А все из-за того, что уровень в ряде дисциплин, например в женском фигурном катании, намного выше, чем у всех остальных. И никто не может до нас допрыгнуть, в прямом смысле слова.

Но тут другая дилемма для международной федерации. Или нужно будет запрещать исполнять какие-то элементы в 15 лет или не оценивать их. Если технический комитет примет такое решение, юные спортсменки не будут идти на риск. Если они этого не сделают, то получится так, что 15-тилетние будут делать прыжковые программы сложнее, чем 17-летние и 20-летние», — приводит слова Журовой «Спорт День за Днем».

Также Журова рассказала, что конькобежному спорту повышении верхней планки юниорского возраста пошло на пользу.

«Мне в свое время повезло в том плане, что международная федерация конькобежного спорта увеличила возраст до 19 лет в шорт-треке и конькобежном спорте. И это было супер, потому что у нас более поздний вид спорта. Не успевают у нас дети сформироваться в 16-17 лет. Только какие-то индивидуумы, способные конкурировать», — отметила олимпийская чемпионка.

Сегодня, 7 июня, на заседании конгресса ISU было принято решение повысить возрастной ценз в фигурном катании.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/deputat-gosdumy-svetlana-zhurova-ne-vidit-politicheskoy-podopleki-v-povyshenii-vozrastnogo-tsenza-dl
Фигурное катание
Светлана Журова
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