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Сегодня, 13:44

Тренер Великова назвала предсказуемым решение ISU продлить отстранение российских спортсменов

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова рассказала, что продление отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой международного союза конькобежцев (ISU) было ожидаемым.

«Конечно, такое решение ожидаемое. Будут ли уходить спортсмены выступать за другие страны? Думаю, что многие готовятся — да и уже выступают. Так что ничего хорошего. Будем держаться — ну а что делать? Видимо, это будет длиться, пока идет спецоперация — думаю, нас из-за этого и отстранили», — цитирует «Газета.Ru» Великову.

На конгрессе ISU в Пхукете 7 июня было принято решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации, еще на один год.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/07/17886350.shtml?updated
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