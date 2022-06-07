ISU повысил возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) во вторник, 7 мая, принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет, сообщает ТАСС.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.

Аналогичный возрастной ценз будет действовать и на соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку. За поднятие возрастного ценза выступили 100 членов конгресса. Против нововведения проголосовали 16 членов.

Ранее конгресс ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Конгресс Международного союза конькобежцев проходит в Пхукете и продлится до 10 июня.