Траньков рассказал, останутся ли российские фигуристы в сборной после продления отстранения

Двукратный олимпийский чемпион, российский тренер и телекомментатор Максим Траньков в интервью «СЭ» выразил свое отношение к решению конгресса ISU продлить отстранение российских фигуристов на следующий сезон.

— Ожидаемо, хотя, конечно, всегда надежда умирает последней. Все-таки мы ждали этого решения, думаю, и спортсмены тоже ждали, особенно те, кто думает, продолжать или завершать карьеру. Но назвать его неожиданным язык не повернется.

— Это решение влияет на вашу мотивацию?

— У меня мотивация вся упала еще в 2014 году.

— То есть на вашу тренерскую карьеру это не повлияет?

— Никак, потому что вне зависимости от конгресса я бы сам принимал решение, продолжать эту деятельность или нет, для меня это не станет никаким катализатором. Все равно будем думать, что делать дальше. Новой информации по планам пока нет.

Что касается фигуристов — если бы я, например, был на пороге такого решения в жизни, может, мне было бы попроще даже его принять. Потому что в жизни менять что-то всегда тяжело. Но вообще настроение у спортсменов, которых я знаю, сейчас скорее такое — мы сейчас потренируемся, а когда поступит это «особое распоряжение» о возвращении, выйдем и всех прихлопнем. Я уверен, что у ребят такое мнение, — сказал Траньков.