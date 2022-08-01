Загитова заявила, что отсутствие других стран на Играх дружбы не мешает показать российским спортсменам свой уровень

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала Игры дружбы в Казани отличной альтернативой международным соревнованиям.

«Я как патриот болела за Россию, но хорошо все страны выступают, мне очень понравилось. Впечатления очень хорошие. Я впервые на синхронном плавании, тут отличная альтернатива международным соревнованиям. Это и есть международные соревнования, просто без ряда других стран в силу понятных всем причин. Но это не мешает спортсменам показывать свои лучшие результаты и дружить с другими странами. Поэтому это наша главная миссия, сдружить все страны мира. Как повлияла ситуация с ограничениями на российский спорт? Не хочу отвечать», — передает слова Загитовой корреспондент «СЭ».

20-летняя россиянка является победительницей Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в женском одиночном катании, серебряным призером в командном турнире, а также победительницей чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации водных видов спорта (FINA) до конца 2022 года.

На Играх дружбы принимают участие спортсмены из России, Алжира, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Казахстана, Сирии, Судана, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора, ЮАР, ДНР и ЛНР.