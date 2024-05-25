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Сегодня, 14:45

Радионова поддержала намерение Валиевой стать певицей: «Многие фигуристки пробуют себя в музыкальной сфере»

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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение фигуристки Камилы Валиевой стать певицей.

«Я отношусь позитивно к увлечению Камилы музыкой, многие фигуристки пробуют себя в музыкальной сфере. Почему бы не попробовать и Камиле», — сказала Радионова «СЭ».

Ранее Валиева анонсировала скорый релиз своей песни. По словам фигуристки, ее первый трек «на стадии разработки и в нем будет секретная формула успеха».

Софья Грецкая

Фигурное катание
Елена Радионова
Камила Валиева
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