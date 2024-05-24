Фигуристка Зинина поддерживает повышение возрастного ценза

Фигуристка Анастасия Зинина заявила, что поддерживает повышение возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Я положительно отношусь к повышению возрастного ценза. Когда тебе 17-18 лет, уже сформировано тело, мировоззрение, появился свой стиль катания, на это гораздо интереснее смотреть, все же взрослое катание разительно отличается от детского. Повышение возрастного ценза станет, наоборот, толчком к развитию, это будет не просто на пару лет карьера, а карьера на долгие годы — «фигурнокатательная» жизнь. Конечно, с каждым годом ты становишься увереннее, тебе легче выступать на соревнованиях, у тебя есть опыт, ты знаешь, чем ты хочешь поделиться со зрителями и судьями. Уже есть понимание, зачем ты сейчас катаешься, зачем пришел в этот вид спорта, у тебя есть реальные взрослые цели», — приводит слова спортсменки ТАСС.

В 2022 году конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о повышении минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет, начиная с сезона-2024/25.