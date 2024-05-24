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Зинина считает, что россиянам есть чему поучиться у чемпиона мира Малинина

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Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала выступление американца Ильи Малинина на чемпионате мира.

«Его четверной аксель — один из самых эталонных прыжков в фигурном катании, он двигает наш вид спорта вперед. Наши ребята тоже пробуют, нашим мужчинам есть чему поучиться у Ильи. Это развитие спорта, движение вперед, это всегда интересно для спортсменов, зрителей и судей. Мне кажется, пока не будет фигуристки, которая сможет исполнить четверной аксель, но это пока, посмотрим, что будет в будущем. Если это случится, то это будет феноменально», — приводит слова Зининой ТАСС.

24 марта Малинин выиграл чемпионат мира в Монреале с мировым рекордом в произвольной программе. Фигурист исполнил шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель.

Источник: ТАСС
Анастасия Зинина
Илья Малинин
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