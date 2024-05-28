Самсонов: «Иногда бывали мысли уйти из группы Тутберидзе»

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о тренировках в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Хотел ли уйти из группы Тутберидзе? Честно скажу, что иногда бывали мысли, когда жутко злит что-то или не получается, но серьезных мыслей, чтобы я задумался, начал искать кого-то, такого не было. Я знаю, что мой тренерский штаб всегда со мной, всегда поддержит меня, всегда поможет мне», — приводит слова Самсонова Sport24.

18-летний спортсмен отметил, что сейчас команда продолжает работать с ним так же, как и до травмы, и верит в него. Фигурист заявил, что на данный момент он самый «старый» из спортсменов в группе Тутберидзе.

Самсонов является бронзовым призером юниорских Олимпийских игр-2020, а также двукратным чемпионом России среди юниоров (2019, 2020).