Показательные выступления сборной России по фигурному катанию пройдут в Уфе

Показательные выступления фигуристов сборной России впервые пройдут в Уфе, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Показательные выступления пройдут 18-19 октября, ледовая арена на сайте не указаны. Этапы Гран-при России пройдут в Магнитогорске (25-27 октября), Казани (1-3 ноября), Красноярске (8-10 ноября), Москве (15-17 ноября) и Санкт-Петербурге (22-24 ноября).

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.