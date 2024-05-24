Тарасова: «Дюамель надо задуматься о смене профессии — забыть о том, что она была спортсменкой»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание олимпийской чемпионки Меган Дюамель в адрес российских фигуристов.

Ранее спортсменка из Канады заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен препятствовать переходам россиян в другие сборные.

«Я думаю, что ей надо задуматься о смене профессии — забыть о том, что она была спортсменкой. Если ISU считает ее предложение уникальным и возможным, пусть дадут ей должность, которая будет помогать им работать», — цитирует Тарасову ТАСС.

В четверг, 23 мая, стало известно, что Казахстан подал запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход россиянки Софьи Самоделкиной в сборную. В случае одобрения перехода спортсменка сможет представлять Казахстан на международных соревнованиях со следующего сезона.

В августе 2023 года 17-летняя Самоделкина приняла гражданство Казахстана. Фигуристка является серебряным призером Первенства России среди юниоров (2022) и победителем финала Кубка страны среди юниоров (2020).