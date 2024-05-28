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Сегодня, 12:38

Ученица Плющенко будет выступать за сборную Армении

Владислав Корегин
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Софья Титова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Федерации фигурного катании Армении заявили, что российская фигуристка Софья Титова получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.

«Софья Титова будет представлять Армению, открепление от ФФККР получено», приводит слова представителей федерации РИА «Новости».

15-летняя спортсменка является победительницей этапов юношеского Гран-при России, а также призером первенства Москвы.

В прошедшем сезоне Титова, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, одержала победу на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, а также заняла третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России».

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Титова
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