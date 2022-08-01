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Сегодня, 17:59

Загитова рассказала о возможности прыгнуть в воду с вышки

Рустам Имамов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова рассказала о возможности выступить на турнире по прыжкам в воду или провести тренировку по этому виду спорта.

«Я прыгала в Сочи в экстрим-парке с высшей точки. Мне понравилось. Но в воду... Было бы страшно. Правда сложности закаляют, можно попробовать в будущем», — передает слова Загитовой корреспондент «СЭ».

25 июня спортсменка вышла на боксерский ринг и провела тренировку с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Фигурное катание
Алина Загитова
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