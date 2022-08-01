Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:52

Загитова высказалась о возможности выступить в синхронном плавании

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о возможности выступить в турнире по синхронному плаванию после посещения соревнований «Игры дружбы» в Казани.

«Это было бы интересно, но я не так хорошо плаваю, как наши синхронистки. Может, попробую в будущем. Все возможно в этой жизни, поэтому я не буду говорить «никогда». Я сегодня была первый раз на синхронном плавании, мне безумно понравилось. Это очень красиво, что-то схожее с фигурным катанием есть. Поэтому я очень рада, что посетила это мероприятие. Душно, жарче, чем на нашем катке. Но я люблю тепло. Поэтому мне тут нравится», — передает слова Загитовой корреспондент «СЭ».

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). С декабря 2019 года российская фигуристка не выходит на лед в официальных турнирах.

Фигурное катание
Алина Загитова
Синхронное плавание
2
0
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терюшков — о словах Тутберидзе: «Это правильное решение с ее стороны. Наши спортсмены точно лучшие»

Загитова рассказала о возможности прыгнуть в воду с вышки
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости