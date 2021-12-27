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Загитова чисто исполнила тройные флип и лутц на шоу Москвиной. Видео

20:57
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной», посвященном 80-летию тренера.

В первом отделении Загитова откатала программу в образе Эсмеральды из мюзикла «Notre-Dame de Paris».

19-летняя фигуристка чисто исполнила тройные флип и лутц. В конце шоу она откатает еще одну программу.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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