Загитова чисто исполнила тройные флип и лутц на шоу Москвиной. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной», посвященном 80-летию тренера.

В первом отделении Загитова откатала программу в образе Эсмеральды из мюзикла «Notre-Dame de Paris».

19-летняя фигуристка чисто исполнила тройные флип и лутц. В конце шоу она откатает еще одну программу.