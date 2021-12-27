Загитова чисто исполнила тройные флип и лутц на шоу Москвиной. Видео
20:57
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной», посвященном 80-летию тренера.
В первом отделении Загитова откатала программу в образе Эсмеральды из мюзикла «Notre-Dame de Paris».
19-летняя фигуристка чисто исполнила тройные флип и лутц. В конце шоу она откатает еще одну программу.
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