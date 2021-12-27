Загитова перепутала имя Москвиной и назвала ее Татьяной на юбилейном шоу тренера
22:01
Российская фигуристка Алина Загитова после проката на юбилейном шоу Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге обратилась к заслуженному тренеру России с поздравлением.
«Татьяна... Николаевна, поздравляю вас, спасибо, что дарите нам такие пары, олимпийские медали и надежды. Мне безумно приятно находиться здесь», — сказала Загитова.
«Спасибо Алине и Тамаре Николаевне Москвиной», — исправил Загитова ведущий вечера Максим Траньков.
Загитова исполнила на шоу два номера (Эсмеральда и «Я» на песню Manizha), сделав три чистых тройных прыжка (флип и лутц).
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю