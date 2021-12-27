Загитова перепутала имя Москвиной и назвала ее Татьяной на юбилейном шоу тренера

Российская фигуристка Алина Загитова после проката на юбилейном шоу Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге обратилась к заслуженному тренеру России с поздравлением.

«Татьяна... Николаевна, поздравляю вас, спасибо, что дарите нам такие пары, олимпийские медали и надежды. Мне безумно приятно находиться здесь», — сказала Загитова.

«Спасибо Алине и Тамаре Николаевне Москвиной», — исправил Загитова ведущий вечера Максим Траньков.

Загитова исполнила на шоу два номера (Эсмеральда и «Я» на песню Manizha), сделав три чистых тройных прыжка (флип и лутц).