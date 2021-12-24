Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Тарасова поблагодарила за поддержку: «Спасибо, друзья! Я с вами!»

Тарасова поблагодарила за поддержку во время чемпионата России по фигурному катанию
18:15
Теги:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила за поддержку в свой адрес во время чемпионата России.

«Спасибо, друзья! Я с вами!» — написала у себя в Instagram Тарасова, опубликовав ролик, который Первый канал показал в ее честь во время трансляции чемпионата России.

Публикация от Татьяна Тарасова (@t.a.tarasova)

14 декабря Тарасова была госпитализирована из-за повышенного давления. 22 декабря заслуженный тренер сообщила, что ее выписали из больницы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
Экс-депутат от КПРФ пойдет под суд по делу об угрозе убийством ребенку
1
0
Реклама