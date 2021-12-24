Тарасова поблагодарила за поддержку: «Спасибо, друзья! Я с вами!»
Тарасова поблагодарила за поддержку во время чемпионата России по фигурному катанию
18:15
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила за поддержку в свой адрес во время чемпионата России.
«Спасибо, друзья! Я с вами!» — написала у себя в Instagram Тарасова, опубликовав ролик, который Первый канал показал в ее честь во время трансляции чемпионата России.
14 декабря Тарасова была госпитализирована из-за повышенного давления. 22 декабря заслуженный тренер сообщила, что ее выписали из больницы.
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