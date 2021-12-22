«Я дома». Татьяна Тарасова сообщила, что ее выписали из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что выписана из больницы. Она уже находится дома.

«Меня выписали, я дома», — сказала Тарасова ТАСС.

Татаьяна Тарасова была госпитализирована 14 декабря из-за повышенного давления.

Заслуженный тренер почувствовала недомогание: у нее начались сильные головные боли, из-за которых она обратилась за медицинской помощью.

Выдающийся советский и российский тренер пропустила съемки двух последних выпусков шоу Первого канала «Ледниковый период».