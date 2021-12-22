Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Я дома». Татьяна Тарасова сообщила, что ее выписали из больницы

19:56
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что выписана из больницы. Она уже находится дома.

«Меня выписали, я дома», — сказала Тарасова ТАСС.

Татаьяна Тарасова была госпитализирована 14 декабря из-за повышенного давления.

Заслуженный тренер почувствовала недомогание: у нее начались сильные головные боли, из-за которых она обратилась за медицинской помощью.

Выдающийся советский и российский тренер пропустила съемки двух последних выпусков шоу Первого канала «Ледниковый период».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13275313

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Мать 9-летней студентки МГУ назвала причину непосещения дочерью очных занятий
0
Реклама