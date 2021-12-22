«Я дома». Татьяна Тарасова сообщила, что ее выписали из больницы
19:56
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что выписана из больницы. Она уже находится дома.
«Меня выписали, я дома», — сказала Тарасова ТАСС.
Татаьяна Тарасова была госпитализирована 14 декабря из-за повышенного давления.
Заслуженный тренер почувствовала недомогание: у нее начались сильные головные боли, из-за которых она обратилась за медицинской помощью.
Выдающийся советский и российский тренер пропустила съемки двух последних выпусков шоу Первого канала «Ледниковый период».
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