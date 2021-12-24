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Американский журналист — о Тутберидзе: «Королева, которая популяризирует спорт в России и убивает его в мире»

17:45
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Американский журналист Дейв Лиз высказался об интервью, которое Этери Тутберидзе дала Первому каналу.

«Интервью получилось интереснее, чем я ожидал. В отличие от тренеров в Америке, которые публикуют так много постов в Instagram, что сами готовы заплатить за интервью, Тутберидзе знает, как сделаться невидимой и создавать таинственную ауру вокруг себя.

Это интервью, вероятно, было ее лучшим выступлением в сезоне. Давайте честно, программы Валиевой не так интересны. Четверные Щербаковой? Они были настолько читерскими, что даже в федерации расстроились. А Трусова лишь раз смогла исполнить эти прыжки, а потом сломалась.

Тутберидзе — настоящая королева, которая популяризирует спорт в России и убивает его в мире. И, о боже, как стильно она это делает», — приводит слова Лиза The Skating Lesson.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=L6ZXuGO15hg

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Екатерина Савостина все материалы автора
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